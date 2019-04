Stephan Herbert Fuchs Am Ende steht noch einmal "Der Messias": Unter der Leitung von Stadt- und Dekanatskantor Ingo Hahn werden die Kulmbacher Kantorei, namhafte Vokalsolisten und das Orchester "musica juventa" aus Halle am 19. Mai um 17 Uhr in der Petrikirche das berühmte Oratorium von Georg Friedrich Händel aufführen. Genauso wie 1983, als Hahn gerade die Stelle in Kulmbach angetreten hatte.

Schon als Kind hatte Hahn intensiven Kontakt mit der Musik und ganz speziell mit der Orgel. Der Vater war Organist in Rothenburg, die Mutter Soloviolinistin. Ein halbes Jahr vor seinem Amtsantritt in Kulmbach im Februar 1983 war er mit dem Studium der Kirchenmusik und der Musikpädagogik in Bayreuth, Herford und Köln fertig geworden. Dann wurde er Nachfolger von Kirchenmusikdirektor Gottfried Sanke in Kulmbach. "Es ist schon sehr selten, dass jemand sein gesamtes Berufsleben an einem einzigen Ort verbringt", sagt er kurz vor seinem Übertritt in den Ruhestand.

Mehrere Meilensteine sind es, die Ingo Hahn neben dem "Alltagsgeschäft", also der liturgischen Ausgestaltung von Gottesdiensten, mit seinem über 36 Jahre langen Wirken in Kulmbach verbindet. Da sind zunächst die Planung und der Bau der großen Rieger-Orgel in der Stadtkirche St. Petri. Zweiter Meilenstein war die Gründung der Kulmbacher Kirchenmusiktage 1985. Auch damals startete er mit Georg Friedrich Händel.

Ein weiterer Meilenstein ist das Ensemble "TonArt", das sich mittlerweile weit über die Grenzen von Kulmbach hinaus einen Namen gemacht hat. Ingo Hahn selbst spricht von einem "ganz eigenen Gebilde", das er 1988 ins Leben rief.

Natürlich gehört Händel zu seinen persönlichen Favoriten, "mehr als Bach", wie er sagt. Aber auch Felix Mendelssohn Bartholdy oder Cesar Franck zählt er zu seinen Lieblingskomponisten. Auch englische Chormusik und Jazz mag er. "Mein Credo ist die Vielfalt", sagt Ingo Hahn. Es sei ihm stets ein Anliegen gewesen, sowohl dem Chor als auch dem Kulmbacher Publikum die gesamte Bandbreite zu präsentieren. Gut für Kulmbach: Der Musik wird Ingo Hahn ganz sicher auch im Ruhestand treu bleiben.