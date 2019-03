Die nächste Veranstaltung der "Wühlmäuse", der Kinder- und Jugendgruppe des Vereines für Gartenbau und Landespflege Neuensee, steht unter dem Motto "Mein Biberbach muss sauber sein". Treffpunkt ist am Samstag, 30. März, um 10 Uhr in der Schwürbitzer Straße 44 bei Familie Pohl. Es wird gebeten, feste Schuhe oder Gummistiefel anzuziehen. Soweit vorhanden, sollen Arbeitshandschuhe mitgebracht werden. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 12.30 Uhr. Im Anschluss gibt es für alle Bratwürste und Leberkäs'. Um besser planen zu können, wird gebeten, sich bei Sonja Warmuth (0176/50992700) oder Manuela Hofmann (0162/6364530) - jeweils nachmittags oder abends - anzumelden. Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder wie immer willkommen. Und es dürfen sich auch gerne Erwachsene an der Aktion beteiligen. pstr