"Mein Biberbach muss sauber sein": Jugendgruppe räumt Landschaft auf

Die nächste Veranstaltung der Neuenseer "Wühlmäuse", der Kinder- und Jugendgruppe des Vereins für Gartenbau und Landespflege, steht unter dem Motto "Mein Biberbach muss sauber sein". Wie schon in den vergangenen Jahren werden in den nächsten Wochen wieder zahlreiche Vereine, Organisationen und Gruppen unterwegs sein, um Flüsse, Bäche und Seen von Müll zu befreien. Denn gerade jetzt, wenn die Natur noch kahl ist, fallen die Plastikflaschen, leeren Dosen usw. besonders auf. Und dieser Müll belastet die Umwelt. Da der Verein für Gartenbau und Landespflege Neuensee Pate eines Teilstückes des Biberbaches ist, möchten die "Wühlmäuse" mit dieser Aktion ebenfalls aktiv werden und den Müll einsammeln. Treffpunkt ist am Samstag, 16. März, um 10 Uhr in der Schwürbitzer Straße 44 bei Familie Pohl. Es wird darum gebeten, feste Schuhe oder Gummistiefel und entsprechende Kleidung anzuziehen. Soweit vorhanden sollen Arbeitshandschuhe mitgebracht werden. Das Ende der Veranstaltung ist für etwa 12.30 Uhr geplant. Im Anschluss gibt es für alle Helfer noch Bratwürste und Leberkäs.

Um hierfür besser planen zu können, wird um Anmeldung bei Sonja Warmuth, Rufnummer 176/50992700, oder Manuela Hofmann (0162/6364530), jeweils nachmittags oder abends, gebeten. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Erwachsene dürfen sich gerne an der Aktion beteiligen, die bei schlechtem Wetter ausfällt. Als Ersatztermin wird der 30. März vorgemerkt. pstr