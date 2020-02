Meilenstein für wichtige Trasse im Landkreis

Beim geplanten Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße von Unterschöllenbach nach Weiher (ERH 33) geht es voran: Um zu Fuß oder mit dem Rad noch besser durch das Erlanger Oberland zu kommen, soll die Lücke von der Minderleinsmühle bis vor zur Staatsstraße 2243 geschlossen werden. Aktuell lässt der Tiefbau des Landkreises deshalb Baumfällarbeiten am Straßenrand ausführen.

Landrat Alexander Tritthart freut sich über den "besonderen Meilenstein für eine der wichtigsten Trassen im Landkreis". Der Bau der rund 2,9 Kilometer langen Strecke soll Ende April beginnen und bis September fertig sein. Aufgrund der Vogelschutzzeit müssen die Rodungsarbeiten vor dem 29. Februar erfolgen. Eine Eidechsenpopulation wird auf das angrenzende Ersatzbiotop an der Gabermühle umgesiedelt. Für die gerodete Fläche will der Landkreis im Anschluss an den Bannwald einen vergleichbaren Wald pflanzen. Die Fällarbeiten für den Geh- und Radweg an der Kreisstraße ERH 33 in Richtung Erlangen dauern nur zwei bis drei Tage.

Vor Ort machte sich Landrat Tritthart mit Kreisbaumeister Thomas Lux, Tiefbauleiter Dieter Mußack, Oliver Jäger und Bernhard Richter vom Sachgebiet Tiefbau selbst ein Bild von den Vorarbeiten. red