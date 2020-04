"Meilenstein" auch ohne Marktplatz

Für Stefan Apfel, dem Vorstandssprecher des HSC 2000 Coburg, ist der erneute Aufstieg in die 1. Bundesliga nach eigenen Worten ein "emotionales Thema". Einerseits freue er sich für Trainer Jan Gorr, die Mannschaft und den ganzen HSC, dass die großen Anstrengungen belohnt wurden. "All unsere Mitarbeiter, Fans, Sponsoren und jeder einzelne ehrenamtliche Helfer haben einen Teil zu diesem großen Erfolg beigetragen und wir können stolz darauf sein, dass wir Meister in unserem Jubiläumsjahr geworden sind - das ist ein weiterer Meilenstein."

Auf der anderen Seite erinnert sich Apfel aber vor allem an die ausgelassene Stimmung auf dem Marktplatz 2016 beim ersten Aufstieg. Der Unterschied führe deutlich vor Augen, in welcher Ausnahmesituation sich momentan alle befinden würden. "Ich glaube, dass wir erst in ein paar Wochen wirklich realisieren werden, was wir mit dem erneuten Aufstieg geschafft haben. Wir werden dann auch feiern, aber das steht momentan einfach nicht im Fokus", so ein nachdenklicher Funktionär.

Wie alle seine Mitstreiter im Klub hofft Apfel, dass man schnellstmöglich wieder zu einer normaleren Situation zurückkehren und in der kommenden Saison wieder Handballfeste in der Arena feiern könne. Bis dahin hofft er, dass alle gemeinsam die Verbreitung des Virus eindämmen können und dass alle gesund bleiben. Ein Dankeschön gilt schließlich noch den Gönnern: "Ich hoffe auch, dass alle unsere Sponsoren, mit denen wir teilweise seit Gründung des Vereins verbunden sind, unbeschadet durch die Krise kommen." oph