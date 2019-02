Meike Weber und Ute Endres feiern Titel bei Kreiseinzelmeisterschaften

Bei den Kreiseinzelmeisterschaften im Kegeln wurden in Kronach, Münchberg und Kulmbach die Vertreter des Kreises Nord bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften ermittelt. Zwei Titel gingen dabei in den Landkreis Kronach. Bei den Damen wurde Meike Weber und bei den Seniorinnen B Ute Endres Kreismeisterin. Beide spielen für den SKC Gemütlichkeit-Gut Holz Kronach, genauso wie Friedrich Schlick, der sich bei den Senioren C den dritten Platz sicherte.

Die Damen trugen ihre Meisterschaft in Kronach aus, wo sich Meike Weber mit 1054 Holz den Titel holte. Knapp geschlagen folgte Sandra Rehm vom SKC Blau Weiß Kulmbach mit 1053 Holz, und den dritten Platz belegte Kathrin Hoppert vom SKK 1926 Helmbrechts mit 1036 Holz.

Die Seniorinnen B waren in Münchberg zu Gast, und Ute Endres feierte mit 1039 Holz die Meisterschaft. Vizemeisterin wurde Hannelore Löhner vom SKK 1926 Helmbrechts mit 1015 Holz und Platz 3 belegte Angelika Riedel vom SKC Blau Weiß Kulmbach mit 997 Holz.

Auch die Senioren C waren in Münchberg, wo es aber nur drei Starter gab. Werner Göttlicher vom SKC Kulmbach-Metzdorf verteidigte mit 994 Kegel seinen Titel als Kreismeister erfolgreich. Vizemeister wurde Peter Wuthe vom KV Lohengrin Kulmbach mit 974 Kegel, und den dritten Platz belegte Friedrich Schlick mit 817 Kegel. red