Mehrzweckgebäude wird "neu"

Für die Feuerwehr Ditterswind steht die Anschaffung eines Tankspritzenfahrzeugs (TSF-W) an. Dazu fasste der Marktgemeinderat Maroldsweisach in der Sitzung am Montagabend im Rathaus einen Beschluss. Vorgestellt und beschlossen wurde auch eine Änderungsplanung für das Mehrzweckgebäude im Ortsteil Hafenpreppach.

"Das derzeitige Fahrzeug der Feuerwehr Ditterswind - es handelt sich um eine LF 8 - ist Baujahr 1982 und damit das älteste Löschfahrzeug im Gemeindegebiet", sagte Bürgermeister Wolfram Thein (SPD). Dieses Fahrzeug hatte vorher schon die Feuerwehr Maroldsweisach.

"Da die Birkenfelder als Löschgruppe mit den Ditterswindern zusammengehen, war es für uns leichter, dieser Anschaffung zuzustimmen", sagte der Bürgermeister. Er stellte fest, dass die Feuerwehr Ditterswind keine überzogenen Forderungen hinsichtlich eines Einsatzfahrzeugs an die Gemeinde herangetragen habe. Auch könne vieles der Beladung vom alten Fahrzeug in das neue übernommen werden. Wie Thein sagte, hat auch der Kreisbrandrat Ralf Dressel der Anschaffung eines TSF-W zugestimmt.

Zusammen mit anderer Gemeinde

Um in eine bessere Förderung zu kommen, sollte ein baugleiches Löschfahrzeug zusammen mit der Gemeinde Wartmannsroth bei Hammelburg ausgeschrieben werden. "Dadurch wird von der Regierung von Unterfranken ein höherer Fördersatz gewährt", sagte der Bürgermeister. Es sollte ein 7,5-Tonner sein, wie mit dem örtlichen Feuerwehrkommandanten abgesprochen. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf etwa 140 000 Euro, wobei derzeit eine Förderung von 38 900 Euro in Aussicht steht. Außerdem werde sich der Feuerwehrverein Ditterswind mit einer Summe von 10 000 Euro beteiligen, erklärte Thein.

Gemeinerat Stefan Böhm (JCU) bemängelte, dass man über die geplante Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges vorher im Gemeinderat hätte sprechen sollen; nicht erst, wenn alles schon "gelaufen" sei. "Ich finde es nicht so gut, wenn wir davon erst aus der Zeitung erfahren", kritisierte er. Bürgermeister Wolfram Thein und Verwaltungsleiter René Schäd erläuterten die Modalitäten und baten um Verständnis.

Auf Frage von Gemeinderat Eberhard Vogel (CSU) sagte der Bürgermeister, dass Überlegungen, das Feuerwehrhaus in Ditterswind umzubauen, schon einige Zeit bestünden. Nun, mit dem neu anzuschaffenden Auto, könne man den Platzbedarf und dem Umfang eines möglichen Umbaus besser einschätzen.

Das Gremium beschloss einstimmig die Anschaffung des Fahrzeugs und beauftragte die Verwaltung, das abzuwickeln.

Projekt wird teurer

Vorgestellt wurde vom Bürgermeister und René Schäd die Änderungsplanung für das Mehrzweckgebäude in Hafenpreppach. "Die Sanierung des Mehrzweckgebäudes Hafenpreppach war schon häufiger Gesprächsstoff bei Bürgerversammlungen und im Gemeinderat und es wurden schon Planungen vorgestellt", erläuterte Thein. Dazu gab es aber verschiedene Ansichten bei den Bürgern.

Bei einem Treffen mit Vereinsverantwortlichen wegen der künftigen Nutzung, auch unter Einbeziehung eines Architekten, wurde das Projekt noch einmal erörtert. "Ich denke, wir haben nun eine Planung, die allen Ansprüchen gerecht wird", hofft der Bürgermeister.

Der Verwaltungsleiter René Schäd erklärte, dass die Gesamtkosten für die ursprüngliche Planung 270 000 Euro betragen hätten. Nach der Umplanung stünden Gesamtkosten in Höhe von 390 000 Euro im Raum. Von der Regierung von Unterfranken sei eine Förderzusage in Höhe von 140 000 Euro da, aber es müsse noch ein Änderungsantrag gestellt werden. Allerdings dürfe man die Maßnahmen schon jetzt ausschreiben, erfuhr der Gemeinderat.

Gemeinderat Helmut Berwind (SPD) fand es gut, dass bei der Planung alle Vereine von Hafenpreppach mit einbezogen wurden, und bat seine Ratskollegen um Zustimmung. Ohne Gegenvotum fiel der Beschluss für die Maßnahme Mehrzweckgebäude Hafenpreppach.

Gegen die Stromtrasse

Informatorisch gab der Bürgermeister bekannt, dass weiterhin verhindert werden soll, dass die Stromtrasse kommt. Deswegen habe er einen Termin im Bundeswirtschaftsministerium. Eine Stellungnahme zum neuesten Plan habe "Maro" abgegeben.

Wohl aus gegebenem Anlass wies Bürgermeister Wolfram Thein darauf hin, dass der Einsatz des Citybusses von Maroldsweisach nach Ebern für Menschen gedacht sei, die nicht mobil seien. Auch könne man sich zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" anmelden.