Mehrzweckgebäude am Freibad übergeben

Freude bei der Übergabe des Mehrzweckgebäudes am Schwimmbad in Weißenbrunn: Das Bild zeigt von links (stehend) die fleißigen Helfer Uli Müller, Werner Müller und Norbert Winkler, Bürgermeister Egon Herrmann, Susanne Faller, Willi Fehn (Regionalmanager am Landratsamt), Kassierin Ruth Tölg sowie (knieend) Pfarrer Christoph Teille, Marco Plitzner und Zweiten Vorsitzenden Axel Witthauer. Foto: Karl-Heinz Hofmann