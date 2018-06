Die Bundesstraße 470 war am Wochenende ein Unfallschwerpunkt. Zum Glück passierte nichts Schwerwiegendes.

Am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr wollte ein Lkw von Neuhaus kommend auf die B 470 Richtung Forchheim abbiegen, fuhr dabei allerdings nach links in den Graben. Dort fuhr er sich fest und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Lkw entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr kam es an der Einmündung zur B 470 zu einem Auffahrunfall. Ein 49-jähriger Autofahrer kam von Neuhaus und hielt an der Kreuzung an. Dies bemerkte eine nachfolgende 24-Jährige nicht und fuhr auf den Pkw auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Zudem wurden sowohl die Unfallverursacherin als auch die Beifahrerin im stehenden Pkw leicht verletzt.

Bereits gegen 17 Uhr war es in Gremsdorf zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Die 27-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Autos wurde durch den Aufprall leicht verletzt und klagte über Nackenschmerzen. pol