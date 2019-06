Das Mehrgenerationenhaus bleibt am Donnerstag, 20. Juni (Fronleichnam), und am Freitag, 21. Juni, geschlossen. Es finden keine Veranstaltungen statt. Es gibt aber eine Ausnahme. Trotz Brückentags trifft sich die Selbsthilfegruppe Borreliose-Betroffener am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr zum Austausch im Mehrgenerationenhaus. Eine Anmeldung ist aber nicht nötig. sek