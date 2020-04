Mehrgenerationenhaus kann weiter planen

Gute Nachrichten für die Mehrgenerationenhäuser in der Region. Wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar berichtet, wird die Förderperiode für die Einrichtungen ab 2021 auf acht Jahre verlängert, was für deutlich mehr Planungssicherheit sorge. Das einzige Mehrgenerationenhaus im Kreis Haßberge wird in Haßfurt betrieben, und zwar unter der Trägerschaft des Roten Kreuzes.

"Ohne die Mehrgenerationenhäuser würde in den Städten und Gemeinden etwas fehlen." Für Sabine Dittmar haben sich die Einrichtungen, die es in der Region in Haßfurt, Bad Kissingen, Bad Königshofen, Schweinfurt und Schwebheim gibt, schon längst als unverzichtbarer Bestandteil für das soziale Für- und Miteinander in den Kommunen etabliert.

"Die Arbeit, die dort von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von vielen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern geleistet wird, ist hervorragend und erfolgreich", lobt die Bundestagsabgeordnete aus Maßbach. Das zeige auch ein Blick auf die stetig steigenden Besucherzahlen.

Die werden, davon ist Dittmar überzeugt, in der Nach-Corona-Zeit, wenn die Mehrgenerationenhäuser wieder Treffpunkt für alle Generationen und Gesellschaftsschichten sein dürfen, eher noch zunehmen. red