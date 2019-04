Mehrgenerationenhaus Haßfurt ist jetzt offiziell Familienbildungsstätte

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt unter der Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes ist nun Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Bayerischer Familienbildungsstätten e.V. und darf sich somit offiziell Familienbildungsstätte nennen.

Seit dem Start vor zehn Jahren unterstützt das MGH als Familienbildungsstätte Familien mit Angeboten zu vielen Lebenslagen und Lebensfragen, insbesondere auch bei der Bildung und Erziehung von Kindern, und bietet Familien Beratung und Begleitung durch pädagogisch ausgebildetes Fachpersonal an. Das MGH hat sich dabei stets an den Bedürfnissen der Eltern und an den unterschiedlichen Lebensphasen der Familien orientiert. Die Stärkung von Alltagskompetenzen zieht sich daher als Grundlage durch die stattfindenden Betreuungs-, Beratungs- und Bildungsangebote rund um die Geburt, für Familien mit Kleinkindern oder mit Kindern im Kita- und Schulalter. Auch das gegründete freiwillig engagierte Expertennetzwerk mit dem Kinder- und Jugendarzt, Frauenarzt, Logopädin, Ergotherapeuten, Lehrerin, Grundschulrektorin, Hebamme, Doula-Geburtsbegleiterin sowie einer Stillberaterin entwickelt gemeinsam mit dem MGH Angebote zur Unterstützung der Familien im Landkreis. So erhalten die jungen Familien in Eltern-Kind-Gruppen beispielsweise frühzeitig praktische Anregungen zur Förderung der Bedürfnisse ihrer Kinder. Während der Geburtsvorbereitungskurse oder im Offenen Stilltreff erhalten die Eltern die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Gleichzeitig stehen die Experten ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Auch die MGH-Familien- und -Bildungspaten begleiten Familien über längere Strecken auf Bildungswegen und Bildungsübergängen.

Nach einem durch das MGH gestellten Aufnahmeantrag und Einreichung eines pädagogischen Konzeptes haben sich Lisa Geyer und Anja Lindner auf den Weg nach Tutzing (Nähe München) gemacht, um die Familien- und Bildungsangebote des MGHs dem LAG-Gremium vorzustellen. Nach der Mitgliederabstimmung wurde das MGH dann offiziell in die Landesarbeitsgemeinschaft der Bayerischen Familienbildungsstätten aufgenommen.

Intensiver Erfahrungsaustausch

"Wir freuen uns sehr darüber, in dem Gremium mitzuwirken, und forcieren auch den Erfahrungsaustausch mit anderen Familienbildungsstätten und Institutionen", sagt Lisa Geyer. "Auch werden wir die vielfältige Angebotspalette erweitern, was den Familien und freiwillig Engagierten in der Stadt Haßfurt und dem Landkreis zugutekommt. Denn Familienbildung sehen wir als wirksame Zukunftsinvestition in der Generationenfolge in den Familien." red