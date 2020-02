Mehrgenerationen-Chor als neues Angebot

Der Liederkranz Bad Bocklet wagt ein neues Angebot für Kinder und deren Eltern und Großeltern: Thomas Betzer, bisheriger Chorleiter der Bockleter Singmäuse, bietet ab März ein gemeinsames Singen für die ganze Familie an. Natürlich sind auch Kinder ohne Erwachsene - und umgekehrt auch Erwachsene ohne Kinder - herzlich willkommen bei diesem neuen Projekt. Die Proben sind zunächst im 14-Tage-Turnus vorgesehen. Der Spaß am gemeinsamen Singen soll dabei im Vordergrund stehen, jedoch wird mittelfristig auch die Erarbeitung eines Musicals für alle ins Auge gefasst. Das erste Treffen findet statt am Freitag, 6. März, von 17.30 bis 18.15 Uhr im Seniorenheim "Saaleufer" in Bad Bocklet, Kleinfeldlein 1. Für Fragen stehen Thomas Betzer (Tel.: 0176/9761 6048) und Martina Faber (Tel.: 09708/705 308) zur Verfügung. Foto: Archiv Peter Klopf