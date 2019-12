Mehrere Zuschussanträge

Auf ein unterhaltsames Programm können sich überregional erfolgreiche Sportler und für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnete Einwohner der Gemeinde sowie Besucher freuen, wenn am 18. April 2020 der kommunale Eh-rungsabend über die Bühne geht. Für die nach einjähriger Pause auszurichtende Galaveranstaltung in der Domänenhalle hat der Kultur- und Sportausschuss unter Leitung von Zweitem Bürgermeister Claus Hö-cherich jetzt die Weichen gestellt.

Zwischen die Einzel- und Gruppenehrungen ist Unterhaltung eingestreut. Dafür sorgen unter anderem ein Bauchredner sowie die junge Sängergruppe aus Gestungshausen. Das familiäre Duo Susanne und Mathias Müller ist für die Musik bereits verpflichtet. Ebenso wie langjährig ehrenamtlich aktiven Feuerwehrleuten wird Landrat Sebastian Straubel als Ehrengast Blutspendern staatliche Anerkennung zuteil werden lassen. "Für die Gästebewirtung haben die Organisatoren das bewährte Team der BRK-Bereitschaft Sonnefeld gewonnen", freute sich der Dritte Bürgermeister bei der öffentlichen Ausschusssitzung im Rathaus.

Mit dem Slogan "Unser TSV Gestungshausen hat einen Dachschaden" machte Norbert Engel, Vorsitzender der Sportgemeinschaft im Gemeindeteil, während der Hauptversammlung auf den desolaten Zustand der in die Jahre gekommenen Bedachung ihres Vereinsheims neben dem Sportgelände aufmerksam. In Ergänzung der inzwischen erfolgreichen Spendenaktion hat der TSV einen Zuschussantrag für die Dachsanierung und Erneuerung der sanitären Einrichtungen im Sport-heim an die Gemeinde Sonnefeld gerichtet.

Das evangelisch-lutherische Pfarramt Gestungshausen beantragte finanzielle Hilfe der politischen Gemeinde für anstehende Instandsetzungen an der Matthäuskirche. Nachdem beide Anträge den Zuständigkeitsbereich des Sport- und Kulturausschusses übersteigen, muss sich der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen damit befassen. Einen Zuschuss für die Anschaffung von Spielgeräten im Außenbereich seiner Kindertagesstätte St. Marien wünscht das katholische Pfarramt.

Der Ausschuss gewährte weiterhin der BRK-Bereitschaft Sonnefeld zur Ergänzung ihrer Ausrüstung um Digitalfunkkomponenten gemäß bestehender Förderrichtlinien einen 30-prozentigen Investitionszuschuss. oe