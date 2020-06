Mehrere Wildunfälle haben sich in den vergangenen Tagen im Zuständigkeitsbereich der Bad Kissinger Polizei ereignet. So war am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Staatsstraße St 2792 ein Autofahrer vom Klaushof kommend in Richtung Bad Kissingen unterwegs, als ein Reh über die Fahrbahn lief. Das Tier kollidierte frontal mit dem Wagen und überlebte die Kollision nicht. Der Schaden am Fahrzeug beträgt 750 Euro.

Auf der B 286 von Bad Kissingen in Richtung Burkardroth war gegen 2.40 Uhr eine Autofahrerin unterwegs. Ihr Pkw kollidierte mit einem Reh, das von rechts auf die Fahrbahn lief. Dadurch wurde das Tier in den linken Straßengraben geschleudert und getötet. In diesem Fall beträgt der Schaden am Auto rund 2500 Euro. Der Jagdpächter wurde informiert.

Auf der Kreisstraße KG 15 zwischen Stralsbach und Frauenroth prallte am Sonntag gegen 22.20 Uhr ebenfalls ein Reh mit einem Auto zusammen. Dabei wurde die linke Fahrzeugfront beschädigt und das Tier getötet. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 100 Euro beziffert.

Auch auf der Staatsstraße St 2445 von Schweinfurt kommend bei Oerlenbach ereignete sich ein Wildunfall - am Sonntag gegen 22.30 Uhr. Auch hier lief ein Reh über die Fahrbahn, so dass es zur Kollision kam. Der Schaden beträgt in diesem Fall immerhin 2500 Euro. Der Jagdpächter war bereits vor Ort und kümmerte sich um das Tier. pol