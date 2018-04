Mehrere Unfälle mit Blechschaden

Mehrere Unfälle haben sich am Wochenende im Stadtgebiet ereignet. Eine Renault-Fahrerin wollte am Samstagnachmittag von der Südbrücke kommend nach rechts in die Würzburger Straße einbiegen. Sie hielt aufgrund des querenden Verkehrs an. Eine Volvo-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. In der Hausener Straße kam es zu einer ähnlichen Situation, als ein 74-jähriger Nissan-Fahrer gegen 16 Uhr nach links in eine Hofeinfahrt fahren wollte. Er bremste wegen des Gegenverkehrs kurz ab, die nachfolgende 21-jährige Audi-Lenkerin fuhr auf ihn auf. Bereits am Freitagvormittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Wolfsgraben ein Kleinunfall mit einem Schaden über rund 1000 Euro. Ein 79-jähriger VW-Fahrer parkte ein und stieß gegen ein bereits stehendes Fahrzeug. Nachdem die Unfallbeteiligten sich nicht einigen konnten, wurde die Polizei zur Unfallaufnahme gerufen. Der Unfallverursacher wurde von den Beamten verwarnt. pol