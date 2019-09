Mehrere Tage ging es rund in Zell am Ebersberg

"Die Kerwa is kumma, die Kerwa is do", hieß es am Wochenende in Zell am Ebersberg, als die Kerwasbuam durch das Winzerdorf zogen. Begleitet von zünftiger Blasmusik der Zeller Musikanten wurde bei jeder der zahlreichen Heckenwirtschaften Halt gemacht und dort ein kleiner Baum, die sogenannten "Meierli", aufgestellt. Nach gut drei Stunden kam die Abordnung, die auch den großen Kirchweihbaum auf einem Traktor-Anhänger im Gepäck hatte, vor dem Sportheim an.

Dort stellten die 23 Kerwasbuam die 23 Meter hohe Fichte auf, die am Vormittag im Wald ausgesucht und gefällt worden war. "Für jeden Kerwasbuam einen Meter Baum", sagte scherzhaft ein Zuschauer. Nach getaner Arbeit durften sich die kräftigen Männer dem Vergnügen widmen. Natürlich war auch wieder die obligatorische Fahrt auf dem Kinderkarussell angesagt. Noch bis Dienstag wurde in Zell die Kirchweih gefeiert.