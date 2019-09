Mehrere Straßen werden aufgegraben

Im Bereich zwischen der Einmündung der Dr.-Walther-Straße und der Einmündung der Kurrstraße finden im Welkenbacher Kirchweg sowie in der Dr.-Walther-Straße vom Montag, 9. September, bis voraussichtlich Freitag, 27. September, Arbeiten zur Verlegung von Wasserversorgungsleitungen statt.

Diese Arbeiten zur Wasserversorgung werden in mehreren Abschnitten ausgeführt. Das teilt die Herzogenauracher Stadtverwaltung mit.

Halbseitige Sperrung

Im ersten Arbeitsschritt werden im Welkenbacher Kirchweg auf Höhe der Einmündung der Dr.-Walther-Straße zielgenaue Schächte gegraben. Dazu muss im Welkenbacher Kirchweg eine halbseitige Sperrung eingerichtet werden.

Fußgängerverkehr ist im Bereich der Aufgrabung nur auf dem Gehweg an der Westseite der Straße möglich.

Aufgrund der entstehenden Einengung im Kreuzungsbereich können die Busse der Linie 201 nicht in die Dr.-Walther-Straße ein- beziehungsweise ausfahren. Die Bushaltestelle in der Dr.-Walther-Straße kann damit nicht bedient werden. Als Ersatz wird die Herzobus-Haltestelle Kurrstraße angefahren. Dieser Arbeitsschritt wird etwa eine Woche in Anspruch nehmen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung weiter.

Im Anschluss daran werden Aufgrabungen in der Dr.-Walther-Straße durchgeführt. Die Dr.-Walther-Straße muss dazu für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. Die Arbeiten werden für diese Phase der Leitungsverlegung etwa eineinhalb Wochen andauern.

Ersatzhaltestelle

Die Busse der Linie 201 werden in dieser Zeit weiterhin die Ersatzhaltestelle Kurrstraße anfahren.

Im letzten Bauabschnitt müssen dann wieder im Welkenbacher Kirchweg vier aufeinanderfolgende Schächte zeitgleich geöffnet werden. Da im Streckenabschnitt zwischen der Dr.-Walther-Straße und der Kurrstraße dann nur etwa drei Meter Restfahrbahnbreite zur Verfügung stehen, wird hier für etwa eineinhalb Wochen lang eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung zur Würzburger Straße eingerichtet, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Umleitung

In der Gegenrichtung, also in Fahrtrichtung Hans-Ort-Ring, wird der Verkehr umgeleitet über Kurrstraße, Dr.-Fröhlich-Straße, Dr.-Walther-Straße und dann wieder zurück auf den Welkenbacher Kirchweg.

Die Stadt Herzogenaurach bittet um Verständnis für entstehende Behinderungen und Unannehmlichkeiten sowie um Vor- und Rücksicht im Baustellenbereich. red