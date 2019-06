Oberthulba vor 17 Stunden

Mehrere Stangen Zigaretten geklaut

In einem Einkaufsmarkt in der Hammelburger Straße wurden am Donnerstag, in der Zeit von 8.15 bis 9 Uhr, zwei Kartons mit mehreren Stangen Zigaretten entwendet. Der Wert der Zigaretten beläuft sich auf...