Mehrere Podestplätze für TVA-Nachwuchs

Einen sehr erfolgreichen Abschluss fanden die Liga-Wettkämpfe im Turngau Südoberfranken für den TV Altenkunstadt: Sowohl bei der weiblichen als auch der männlichen Jugend standen Altenkunstadter auf dem Siegertreppchen. Die Wettkämpfe fanden in Altenkunstadt sowie in Strullendorf und Lichtenfels statt.

Jugend A/B weiblich

Im weiblichen Bereich stellte der TV Altenkunstadt ein Team in der Jugend A/B, das nach beiden Wettkampf-Wochenenden mit 485,95 Punkten den dritten Rang unter acht Mannschaften im Turngau-Südoberfranken belegte und dabei die starke Konkurrenz aus Bamberg hinter sich ließ. Hierbei erreichte Sophie Kremer mit 17,85 Punkten am Stufenbarren einmal die Tages-Höchstnote unter 235 Starterinnen.

Jugend C männlich

Bei den männlichen Turnern der Jugend C nahmen die Wettkämpfe einen ähnlich Verlauf, wobei sich das TVA-Team 1 den zweiten Platz und TVA-Team 2 den vierten Platz sicherte. Die Jugend C holte den ersten Platz vor der Turnerschaft Lichtenfels.

Die erste C-Jugend-Mannschaft hatte sich damit die Qualifikation für die oberfränkischen Entscheidungen in Hof gesichert und löste hier, hinter der Turnerschaft Lichtenfels, mit dem zweiten Platz auch das Ticket für den "Landesentscheid". Nachdem er allerdings in diesem Jahr in Bad Tölz, zudem an einem Sonntag, ausgetragen wurde, verzichtete der TVA wegen der langen Anfahrt auf einen Start. Dennoch blicken die Verantwortlichen des TV Altenkunstadt mit der oberfränkischen Vizemeisterschaft und Matheo Schmitt als drittbestem Turner im Gau auf ein erfolgreiches Turnjahr zurück.

Das sind die Mannschaften der Altenkunstadter im Überblick: Jugend A/B weiblich: Ann-Sophie Redinger, Sophie Kremer, Laura Janura, Antonia Volk, Sophia Herold, Greta Schaible und Johanna Murrmann. Jugend C 1: Matheo Schmitt, Simon Rupp, Matthias Herold, Vincent Korzendorfer.

Jugend C II: Christoph Beck, Hannes Krebs, Jan Einbecker, David Betz, Jonas Domes.

Jugend D: Max Krebs, Elias Fuchs, Noah Krybus, Felix Aigner, Ben Einbecker, Noah Kügel.