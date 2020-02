Mehrere Kopfhörer gestohlen: Täter gesucht

Bei der Polizeiinspektion Hammelburg wurde erneut ein Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Friedhofstraße angezeigt. Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag, 8.30 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, mehrere Kopfhörer der Marke "JBL" im Gesamtwert von knapp 310 Euro gestohlen. Hinweise zum unbekannten Täter oder über den Verbleib des Diebesgutes bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel: 09732/9060. pol