Mehrere hochwertige Kompletträder geklaut

Bei einem Autohaus in der Blumau haben unbekannte Täter vermutlich am Sonntag in den Abendstunden, mehrere Container aufgebrochen und daraus mehrere hochwertige Kompletträder entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Der genaue Entwendungsschaden muss noch ermittelt werden. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Kronach, Telefon 09261/5030, entgegen.