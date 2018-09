Mehrere hochkarätige Vorträge

Ein vielseitiges Rahmenprogramm und eine Reihe ebenso hochkarätiger wie abwechslungsreicher Vorträge bieten die Wirtschaftsjunioren zu Coburg ihren Gästen aus ganz Deutschland im Rahmen der Delegiertenkonferenz vom 4. bis 6. Oktober. Zu den drei öffentlichen Veranstaltungen "Marketing im You Tube Zeitalter" von Florian Arndt (Geschäftsführer der Sons of Motion Pictures GmbH, Leipzig) und Ines Göbe (Leiterin der Niederlassung in Coburg, erfahrene Drohnenpilotin), "Unternehmensnachfolge mit Beteiligungskapital" von Gabriele Erp (Bereichsleiterin Unternehmensnachfolge Bayerische Beratungsgesellschaft) und "Wer nicht automatisch neue Kunden gewinnt, ist falsch positioniert!" von Thomas Ötinger (Vollblutunternehmer, seit mehr als 15 Jahren geschäftsführender Gesellschafter der marcapo GmbH) sind Besucher eingeladen. Interessierte sollten sich bitte über die Webseite www.wj-coburg.de anmelden. red