Mehrere Graffiti im Stadtgebiet

Über das lange Osterwochenende wurden im Stadtgebiet, in der Von-Hessing-Straße, Ludwigstraße, in der Bismarckstraße und am Geschwister-Scholl-Platz von einem oder mehreren bisher noch unbekannten Tätern an verschiedenen Gebäuden Graffiti aufgesprüht. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden von circa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr.: 0971/714 90 zu melden. pol