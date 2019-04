Mehrere Giftköder ausgelegt

Im Uttenreuther Ortsteil Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt) an der Grenze zum Kreis Forchheim werden seit Juli 2018 von einem bislang unbekannten Täter Rattenköder in fremden Privatgrundstücken abgelegt. Im März häufte sich die Anzahl derartiger Vorfälle.

Es handelt sich um blaue Portionsköder, die in weißes Zellulosepapier eingeschweißt sind. In einem der Fälle wurde ein Hund verletzt, weil er von dem Köder gefressen hatte. Diese Rattenköder sind frei verkäuflich, dürfen jedoch nur in speziellen Köderboxen ausgelegt werden, damit Menschen und andere Tiere nicht gefährdet werden. Das offene Auslegen der Köder stellt einen Verstoß gegen das Chemikaliengesetz dar, der mit einer Geldbuße von bis zu 50 000 Euro bestraft werden kann.

Aus der Nachbarschaft?

Da immer die gleichen Grundstücke betroffen sind, geht die Polizeiinspektion Erlangen-Land davon aus, dass der Täter in der Nachbarschaft wohnt. Die intensivierten Ermittlungen dauern noch an. Ein Zeugenaufruf ist auch auf der Internetseite der Gemeindeverwaltung Uttenreuth unterwww.vg-uttenreuth.de unter "Aktuelle Meldungen" abrufbar.

Weiterer Fall in Uttenreuth

Die ausgelegten Rattenköder in Weiher haben vermutlich nichts mit einem Fall aus Uttenreuth zu tun. Anfang März nahm ein Hund zwischen Uttenreuth und Spardorf beim Gassigehen eine giftige Substanz auf. Dank rechtzeitiger Behandlung durch einen Tierarzt überlebte der Hund. Es ist nicht bekannt, ob es sich um eine gezielte Attacke auf Hunde handelte oder ob das Gift anderweitig in die Natur kam. Weitere Fälle sind der Polizei nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 entgegen. pol