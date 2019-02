Mehrere Fahrzeuge angefahren

Am Montag um 13 Uhr touchierte ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. An einem VW Multivan wurden der Außenspiegel und die linke Fahrzeugseite beschädigt, an einem Mazda NC1 die Frontstoßstange. Der Unfallverursacher verständigte sofort die Polizei. Der Schaden beträgt 4000 Euro.