Mehrere Fahrzeuge am Tattersall verkratzt

Am Dienstag wurden in der Zeit von 14 bis 15.15 Uhr auf dem Tattersall-Parkplatz drei Fahrzeuge zerkratzt. Die Fahrzeuge, ein schwarzer Kia Sorento, ein schwarzer Kia ED und ein grauer Porsche, standen in einer Reihe und wurden durch einen oder mehrere bisher unbekannte Täter zerkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Zeugen, die sich im Tatzeitraum ebenfalls auf dem Tattersall-Parkplatz befanden und Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol