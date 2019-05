Mehrere Fahrräder aus Garage gestohlen

Zwischen Samstagnacht und Sonntagabend ist in der Friedrich-von-Schletz-Straße in Forchheim aus einer für jedermann zugänglichen Garage ein Fahrrad entwendet worden. Das Herren-Mountainbike der Marke Tecnobike in der Farbe grau hatte einen Wert von 200 Euro. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass offensichtlich noch mehr Fahrräder abhanden gekommen sind. Wer Hinweise auf den oder die Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Forchheim, Telefon 09191/70900, in Verbindung zu setzen.