Mehrere Fahrräder aufgetaucht

In Höhe LGS-Gelände wurden in der Haßlach fünf Fahrräder aufgefunden: ein Trekkingrad, zwei Mountainbikes und zwei Damenräder lagen allesamt noch nicht lange in dem Fluss. Wer aktuell sein Fahrrad vermisst, möchte sich bitte bei der Polizei in Kronach, Tel. 09261-5030, melden. pol