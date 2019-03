Mehrere Einbrüche in Firmen

Am Donnerstagmorgen wurden der Polizei Kronach insgesamt drei Einbrüche in Firmengebäude gemeldet. Im ersten und zweiten Fall drangen der oder die Täter jeweils in ein Firmenobjekt in der Bamberger Straße gewaltsam ein und verschafften sich, nach dem Aufhebeln von diversen Türen und Fenstern, Zutritt zum Verwaltungsbereich. Dort hebelten die Täter Schränke und mehrere Rollcontainer auf und erbeuteten Bargeld aus der Kaffeekasse. Im dritten Fall wurde in das Objekt einer Baufirma in Neuses eingebrochen. Hier gelangten die Täter über die Lagerhalle in den Bürotrakt und entwendeten hier aus einer Geldkassette einen dreistelligen Eurobetrag.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit den Einbrüchen stehen könnten, sie bei der Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 zu melden. pol