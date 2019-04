Mehrere Drogendelikte in der Region

Die Polizei hat drei junge Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahre am Ostersonntag in Elfershausen kontrolliert. Alle hatten geringe Mengen Marihuana und Haschisch dabei. Die Rauschmittel wurden sichergestellt. Am Samstagabend wurden Polizisten bei einem 15-Jährigen fündig. Dieser übergab ihnen bei der Kontrolle ein Tütchen, in dem sich eine geringe Menge Marihuana befand. Jeder der Männer hat sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten. Sie wurden angezeigt. pol