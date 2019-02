Mehrere Diebstähle in Kersbach

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwoch in den frühen Morgenstunden haben bislang unbekannte Täter in der Pfandlohe in Kersbach aus zwei geparkten Fahrzeugen diverse Gegenstände entwendet. Die Sachen wurden in der unmittelbaren Umgebung teilweise wiedergefunden. In einem Zusammenhang mit dem Vorfall könnte die Entwendung zweier hochwertiger Fahrräder der Marke Cube stehen. Diese wurden im Wegäcker aus einem unversperrten Fahrradschuppen etwa in der gleichen Zeit gestohlen. Wer in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.