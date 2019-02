Mehrere Diebstähle an einem Tag

Am Montagvormittag, gegen 10.45 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich ein junger Mann im E-Zigarettenladen am Klieglplatz aufhalte und ein Messer dabei habe. Nachdem die eingesetzte Streife dem 22-Jährigen das Messer abgenommen hatte, wurde er durchsucht. Im Hosenbund wurden diverse Gegenstände aufgefunden. Neben Handwerkszeug und Erotikartikeln, fanden die Beamten auch einen aus dem Zigarettenladen entwendeten Batterieträger. Der Täter gab dem Polizeibericht zufolge bei seiner Vernehmung zu, dass er im Laufe des Vormittags in einem Bau- und einem Drogeriemarkt Artikel im Gesamtwert von circa 280 Euro entwendet hatte. Da er bei allen Diebstählen ein Küchenmesser mit sich führte, muss er sich wegen Diebstahls mit Waffen verantworten. pol