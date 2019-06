Mehrere Diebe unterwegs

Kurz nach 12 Uhr teilte die Leiterin eines Drogeriegeschäftes in der Nürnberger Straße den Diebstahl von mehreren Kosmetikartikeln mit. Eine 46-jährige Hausfrau aus Herzogenaurach hatte Waren im Wert von 103 Euro in ihre Tasche eingepackt und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen.

Etwa zeitgleich wurde die Polizei von einer Ladendetektivin eines Geschäftes am Hugenottenplatz alarmiert. Die Detektivin hatte eine Jugendliche beim Diebstahl von Ware im Wert von 14 Euro ertappt. Als sie die Täterin mit in ihr Büro nehmen wollte, gelang dieser die Flucht, wobei sie aber ihren Rucksack mit der gestohlenen Ware zurücklassen musste. Etwa zehn Minuten später kam sie wieder zurück und wollte ihren Rucksack holen. Nachdem sich ihr die Detektivin in den Weg stellte, schubste die Täterin sie zur Seite, ergriff den Rucksack und flüchtete erneut. Die Angestellte wurde leicht verletzt. Weil die Detektivin den Personalausweis der Täterin noch hatte, konnten Polizisten die 15-jährige Diebin schnell ermitteln.

Kurz vor 14 Uhr wurde dann ein 20-jähriger Erlanger in einem Kaufhaus in der südlichen Innenstadt gestellt, weil er einen Pulli im Wert von 30 Euro stehlen wollte. Um 17.30 Uhr musste die Polizei in einem Supermarkt im Stadtwesten den Diebstahl von zwei Fläschchen Schnaps aufnehmen. Ein 73-Jähriger wollte mit dem Schnaps im Wert von 2 Euro das Geschäft ohne zu zahlen verlassen. pol