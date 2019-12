Mehrere Chöre und Musiker spielen

Mit dem Adventskonzert der evangelischen Kirchengemeinde wird am Sonntag, 15. Dezember, in der Klosterkirche ein Veranstaltungshighlight der Vorweihnachtszeit bei freiem Eintritt geboten. Ab 15.30 Uhr sorgen gleich mehrere Chöre und Musiker für ein kurzweiliges Programm, mit dem zum Entschleunigen und Zuhören eingeladen wird. Neben dem Gesangverein "Liedertafel" Sonnefeld gestalten der Gesangverein "Liederkranz 1873" Trübenbach, das Bläserensemble "Pure Brasszination", der Kirchenchor Sonnefeld sowie Sven Götz an der Orgel das Konzert musikalisch aus. Danach können die Besucher den Adventssonntag bei weihnachtlichen Leckereien im Klosterhof oder im Gemeindehaus ausklingen lassen. red