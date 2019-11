Mehrere Beteiligte

In der Mittwochsausgabe hatte der FT auf die Adventsfenster (Auftakt am Sonntag um 17 Uhr am Brunnen bei der Memmelsdorfer Kirche) und den Weihnachtsmarkt in Untermerzbach (heute, Samstag, ab 13 Uhr) hingewiesen und nur den SPD-Ortsverein erwähnt. Der aber ist nur ein Beteiligter. Am Markt mit seinen 52 Ständen sind viele Privatleute und Ortsvereine vertreten. Die Adventsfenster gestalten mehrere Gruppen und Personen. eki