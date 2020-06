Mehrere berauschte Fahrer

Von mehreren Verkehrsteilnehmern im Alkohol- und Drogenrausch berichtet die Polizeiinspektion Coburg: Drei Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen, kontrollierten die Coburger Polizisten am Montag in den Abendstunden in Stadt und Landkreis Coburg. Im Bad Rodacher Stadtteil Roßfeld zeigte der Alkomat bei der Kontrolle eines 27-jährigen VW-Fahrers um 21.15 Uhr einen Wert von 0,64 Promille an.

Alkohol und Drogen

Um 21.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen Peugeot-Fahrer in der Coburger Straße in Weidach. Das Alkomatergebnis des 53-Jährigen lag hier bei 1,02 Promille. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war um 22.15 Uhr eine 27-Jährige mit ihrem Opel im Coburger Weichengereuth unterwegs. Ein Drogentest vor Ort reagierte positiv auf Betäubungsmittel.

In allen drei Fällen erwartet die Fahrzeugführer eine Bußgeldanzeige und ein Fahrverbot. Weiterhin wurde jedem der Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. pol