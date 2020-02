Mehrere Bahnübergänge müssen gesperrt werden

Auf Grund von Gleisbauarbeiten im Gebiet Lichtenfels ist eine Vollsperrung der folgenden Bahnübergänge notwendig: Vorderer Rutschberg/Schafgasse in Schney vom 12. März, 7 Uhr, bis 14. März, 17 Uhr (die Umleitung erfolgt über Am Krebsbach - Parkstraße - Neuensorger Straße - Am Lauersberg - Friedrich-Ebert-Straße - Thiersteinstraße und umgekehrt); Bahnübergang Hinterer Rutschberg in Schney vom 13. März, 7 Uhr, bis 14. März, 17 Uhr (die Umleitung erfolgt über Am Krebsbach - Parkstraße - Neuensorger Straße - Am Lauersberg - Friedrich-Ebert-Straße - Weinbergstraße und umgekehrt); Bahnhofsweg in Schney, Vollsperrung vom 12. März, 7 Uhr, bis 16. März, 17 Uhr, und Bahnübergang Reundorfer Straße vom 15. März, 6 Uhr, bis 18. März, 9 Uhr (die Umleitung erfolgt über Grundfeld und Reundorf). red