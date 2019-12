Mehrere Autos aufgebrochen

Im Zeitraum der vergangenen vier Wochen wurden auf einem Abstellplatz in der Neuensorger Straße drei Pkw der Marke Mercedes aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen hierbei die Fahrzeugscheiben ein beziehungswiese hebelten die Türen auf und entwendeten dann diverse Teile der Innenausstattung. Der Schaden an den Fahrzeugen und der Wert der Beute dürften jeweils im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neustadt unter Telefon 09568/94310 in Verbindung zu setzen. pol