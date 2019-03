Mehrere Autos aufeinander gefahren

Am frühen Mittwochmorgen fuhr eine 26-jährige Hyundai-Fahrerin auf der die B 287 von Euerdorf in Richtung Bad Kissingen, als sie aufgrund von Wildwechsel eine Vollbremsung einleiten musste. Ein folgender 31-Jähriger reagierte rechtzeitig und konnte seinen Hyundai ebenfalls abbremsen. Ein nachfolgender 29-jähriger Mitsubishi-Fahrer bemerkte dies nach Polizeiangaben jedoch zu spät und fuhr auf den Hyundai auf, dieser wurde wiederum auf das Fahrzeug der jungen Frau geschoben. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr aus Euerdorf vor Ort. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro. pol