Mehrere Ämter geschlossen

Ein Rathaus-Umzug ist immer eine Herausforderung - erst recht, wenn mehrere Ämter von unterschiedlichen Standorten kommend koordiniert werden müssen. Selbstverständlich bemüht sich die Verwaltung, den Umzug konzentriert durchzuführen, teilt die städtische Pressestelle mit. Dabei sei es leider dennoch unvermeidlich, dass während der Umzugsmaßnahmen der Parteiverkehr in den betroffenen Dienststellen nur eingeschränkt möglich ist, wofür die Stadt um Verständnis und Entschuldigung bittet. Während derzeit die Erreichbarkeit größtenteils noch gewährleistet ist, müssen für den Umzug insbesondere von IT und Telefonie die betroffenen Dienststellen ab morgigen Dienstag bis einschließlich Freitag, 12. Juli, geschlossen werden. Im Einzelnen sind dies

• das Ordnungsamt mit seinen Abteilungen Ausländerbehörde, Lebensmittelüberwachung, Einwohnerwesen, Infothek und Sicherheitsrecht,

• das Stadtjugendamt mit seinen Abteilungen Netzwerk frühe Kindheit, Kindertagesbetreuung, wirtschaftliche Jugendhilfe, Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften, Allgemeiner Sozialdienst, Trennungs- und Scheidungsberatung, Pflegekinderdienst, unbegleitete Minderjährige und Jugendpflege,

• das Amt für soziale Angelegenheiten mit seinen Abteilungen Grundsicherung, Sozialhilfe, Bildung und Teilhabe, Wohngeld, Obdachlosenhilfe und Erwachsenenhilfe.

In dieser Zeit sollen aber die dringlichsten Angelegenheiten erledigt werden können. Hierzu besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0951/87-0. Ab Montag, 15. Juli, stehen dann alle Dienststellen an ihrem neuen Standort im Rathaus am ZOB für die Bürger zur Verfügung.

Großes Bürgerfest

Bei einem großen Bürgerfest haben alle Bürger bereits am Samstag, 13. Juli, die Gelegenheit, das neue Rathaus am ZOB im ehemaligen Kreiswehrersatzamt auf sich wirken zu lassen und sich auf allen Ebenen über die dort untergebrachten Ämter und Dienstleistungen zu informieren. Viele Aktionen laden auch zum Mitmachen ein. Ein besonderer Höhepunkt wird die Versteigerung von skurrilen Fundstücken durch Bürgermeister Wolfgang Metzner sein. Auf dem Vorplatz sowie im Erdgeschoss wird auch für kulinarische Versorgung gesorgt sein. Zum musikalischen Frühschoppen lädt die Stadtkapelle Bamberg ein.

Am 15. Juli wird das neue Rathaus am ZOB dann seinen regulären Dienstbetrieb aufnehmen.

Über 150 städtische Mitarbeiter werden hier ihren neuen Arbeitsplatz haben, verteilt auf 87 Büros in fünf Stockwerken. Dazu kommt eine Kundenhalle mit Infopoint im Foyer. Das Gebäude wird barrierefrei durch einen Aufzug erschlossen. red