Mehr Zeit für Patienten aufbringen

An Stelle der alten Wildensorger Gärtnerei im Rinnersteig 10 soll ein ganzheitlicher Gesundheitsort entstehen, so die Vision der Ärzte Anne-Gritli Göbel-Wirth und Sebastian Göbel. Wie das aussehen könnte, stellten sie nun bei der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Wildensorg vor.

Hausarzt- und Frauenarztpraxen, stationäre Patientenbetten, Bewegungs- und Kunsttherapie, ein Café mit Kulturangeboten, Ernährungskurse, selbst angebaute Nahrungsmittel und Heilkräuter - das Gesundheitskonzept von Anne-Gritli Göbel-Wirth und Sebastian Göbel aus Heidenheim bei Ulm umfasst viele Aspekte. Ihr Pilotprojekt "Salutogenese Jakobsberg" mit seinem ganzheitlichen Ansatz will einen Kontrast bilden zu einer Medizin, die Symptome statt Ursachen behandelt und zu Ärzten, die nur wenige Minuten für die Behandlung eines Patienten zur Verfügung haben.

Auch die Patienten sollen einen Arztbesuch nicht mit einer kurzen Untersuchung und dem anschließenden Gang zur Apotheke gleichsetzen, sondern sich mehr Zeit dafür nehmen. Das beginnt schon beim Hinweg: "Gesundheit bedeutet, sich selbst auf den Weg zu machen", erklärt Göbel-Wirth. Um einerseits Bewegung zu fördern und andererseits die Naturatmosphäre nahe der Altenburg nicht durch unnötigen Verkehr zu stören, sind direkt an der Praxis keine Parkplätze geplant. Nur für gehbehinderte Menschen ist eine Zufahrt vorgesehen.

Eine aktive Mitwirkung wünschen sich die jungen Ärzte auch bei der Entwicklung des Projekts. Der etwa 1500 Quadratmeter große "Ort der Inspiration, Begegnung und Gemeinschaft" soll für Bürger und mit ihnen gestaltet werden, gemeinnützig und ökologisch. Die ehemalige Gärtnerei in Wildensorg halten sie für das perfekte Grundstück, um diese Ideen umzusetzen, da es zugleich stadtnah und umgeben von Natur ist.

Offen stehen soll der Gesundheitsort sowohl Privatpatienten als auch Kassenpatienten. Da die hohen Kosten einer zeitintensiveren Betreuung allerdings nicht durch gesetzliche Kassenleistungen abgedeckt werden, greifen die Ärzte bei ihrem Finanzierungsmodell auf eine Idee der solidarischen Landwirtschaft zurück: Die Menschen, die den Ort nutzen, zahlen dafür einen monatlichen Beitrag und sichern so sein Fortbestehen.

Hohe Erwartungen

An diesem Punkt waren die Wildensorger Bürger besonders interessiert, wie einige Nachfragen zeigten. Konkrete Antworten darauf, wie hoch der Beitrag sein werde und wie der Straßenbau finanziert werde, hatten die Ärzte allerdings noch nicht. Auch das Grundstück haben sie noch nicht erworben, stehen aber schon seit Längerem mit dem Besitzer in Kontakt. Da es an Landschaftsschutzgebiet angrenzt, benötigen sie zunächst eine projektbezogene Ausnahmeregelung des Bausenats. Um ihr Konzept verwirklichen zu können, hoffen sie deshalb auf die Unterstützung der Bürger und das Handeln der Politiker.

Die Unterschriftenlisten, die während der Bürgerversammlung verteilt wurden, füllten sich schnell. Mehr als die Hälfte der etwa 60 Anwesenden trugen sich in Anschluss an die Präsentation ein, während die Ärzte weitere Fragen beantworteten. Die Rückversicherung eines Bürgers, ob er als normaler Kassenpatient kommen könne, bejahten sie ausdrücklich. Eine Bürgerin, die ebenfalls im Gesundheitsbereich arbeitet, fand anerkennende Worte für das Konzept und betonte, wie wichtig es sei, sich für kranke Menschen Zeit zu nehmen.

Monika Hoh, Vorsitzende des Bürgervereins, dankte den Ärzten für ihr Engagement und das Herzblut, das sie in ihr Projekt steckten. Für die Verwirklichung wünschte sie ihnen alles Gute - wenn es in Wildensorg zu viele Hürden gebe, dann an anderer Stelle.

Anne-Gritli Göbel-Wirth ist allerdings davon überzeugt, dass sie einen einmaligen Ort gefunden haben, der prädestiniert ist für das besondere Konzept. Die Abstimmung des Bausenats darüber ist für das Frühjahr geplant.

Wer mit Anne-Gritli Göbel-Wirth und Sebastian Göbel in Kontakt treten will, kann sie über die E-Mail-Adresse salutogenese.jakobsberg@posteo.de erreichen. Ihre Unterschriftslisten liegen im Bauernlädla der Familie Lips in Wildensorg aus.