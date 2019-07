Mit Kräutern, Lebensmitteln und etwas Zeit kann jeder seine inneren Organe wie Leber, Niere und Darm selbst reinigen. So lassen sich durch Schlacken verursachte gesundheitliche Störungen bessern oder beseitigen. Wie das funktioniert, soll ein Workshop der VHS am Montag, 15. Juli, von 20 bis 22 Uhr, in der Löwenstraße 16 vermitteln. Info und Anmeldung unter Telefon 09561/88250 oder www.vhs-coburg.de. red