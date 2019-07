Mehr Vielfalt in Wald und Flur sind das Ziel

Biologische Vielfalt oder Biodiversität stand im Mittelpunkt einer Exkursion des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg für Vertreter von Jagd und Naturschutzbehörden an der Regierung von Oberfranken und dem Landratsamt Bamberg sowie für Vertreter der Jägerschaft, der Waldbesitzervereinigungen und des Bayerischen Waldbesitzerverbandes.

Behördenleiter Hans Schmittnägel und Forstrevierleiter Michael Bug führten die Teilnehmer im ersten Exkursionspunkt in den Wald von Thomas Oswald aus Stadelhofen.

Alte, starke Fichten stehen im Wechsel mit jungen, knie- bis über zimmerhohen Ahornen und Buchen. Trotz der anhaltend trockenen Witterung vermitteln die Waldbäume einen gesunden Eindruck.

Thomas Oswald erläuterte der Pressemitteilung zufolge, dass sich in entstandenen Lücken vor rund fünf Jahren Buchen und Ahorne, aber auch Fichten und andere Baumarten natürlich ansammelten. Dies sei nur möglich gewesen, weil der Rehwildverbiss der Blätter und Knospen an den jungen Waldbäumen vergleichsweise gering gewesen ist. Für den Ausgleich von Wald und Wild sorgte der örtliche Jagdpächter.

Christine Endres, Nebenerwerbslandwirtin aus Wotzendorf bei Stadelhofen, und ihr Vater Hermann Endres zeigten anschließend ihre in der Nähe im Offenlandbereich befindliche Blühfläche. Die Blühfläche legten sie als Beitrag für den Naturschutz vor rund fünf Jahren an. Das Grundstück war dafür besonders geeignet, weil es fern vom Hof fern liegt und sich daher eine extensive Bewirtschaftung anbietet. So verbinden sich Ökologie und Ökonomie in idealer Weise. Die Landwirtschaftsverwaltung beziehungsweise der Freistaat Bayern fördert Blühflächen mit einem finanziellen Zuschuss von zurzeit 600 Euro pro Hektar und Jahr.

Der Wildlebensraumberater der Landwirtschaftsverwaltung, Matej Mezovský, ergänzte, dass das vorgeschriebene Saatgut aus rund 50 verschiedenen Kräutern bestehe und nach fünf Jahren noch mindestens 25 bis 30 unterschiedliche Kräuter vorhanden seien. Die Blühflächen ahmen die früher gebräuchliche "Dreifelderwirtschaft" nach und bieten zahlreichen seltenen Arten, wie Wildbienen, Vögeln und Säugetieren Deckung und Nahrung. red