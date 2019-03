Mehr über die Ködeltalsperre erfahren

Eine geführte Tour "Hubertushöhe und Ködel" mit Hans Blinzler gibt es am Samstag, 16. März, um 14 Uhr. Man kann über Waldumbau oder die Ködeltalsperre mehr erfahren als bei einer "normalen" Wanderung. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Hubertushöhe (Steinwiesen), die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Um Anmeldung unter Tel. 09262/1538 und 0175/ 3789750 oder E-Mail an: info@oberes-rodachtal.de wird gebeten. red