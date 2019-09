Mehr über die Heilkraft der Stille erfahren

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten das Seminar "Wer bin ich?" im Diözesanhaus von Freitag 27., bis Sonntag, 29. September, an. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr, Ende am Sonntag um 16 Uhr. Dieser Kurs widmet sich den Fragen: Wohin will ich mich noch gerne weiterentwickeln? Welche Begabung, Fähigkeiten und Bedürfnisse habe ich?

In diesen Tagen erfahren die Teilnehmer viel über die Heilkraft der Stille, des Malens und der Meditation. Zusätzlich beinhaltet das Seminar QiGong und Wahrnehmungsübungen. Malkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Leitung hat Manuela Böhm, Kunsttherapeutin. Nähere Informationen gibt es bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter der Telefonnummer 09571/9260, per E-Mail an info@14hl.de sowie im Internet (www.14hl.de).

Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht bis zum Freitag, 18. September, red