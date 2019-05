Mehr über das Europa der Zukunft

Das KAB-Bildungswerk lädt zum Gesprächsabend "Ein Europa für alle - gegen Nationalismus", ein. Er findet statt am Mittwoch, 15. Mai, im Vortragssaal der Sparkasse, in der Kulmbacher Straße 11. Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldeschluss ist der 5. Mai. Anmeldungen sind möglich beim KAB per E-Mail an kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0951/916910. red