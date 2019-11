Mehr Strom vom eigenen Dach

Der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes bietet in Kooperation mit der Volkshochschule am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr im VHS-Raum, Gräfenberger Straße 1 in Igensdorf, den Vortrag "Photovoltaik - Instandhaltung, Überwachung und Optimierung von Bestandsanlagen" an. Der Vortrag erklärt unter anderem, wie sich feststellen lässt, ob die eigene Photovoltaik-Anlage voll funktionsfähig ist, welche Probleme hinsichtlich der Leistungsfähigkeit auftreten können und wie sich diese beheben lassen. Der Eintritt dazu ist frei. red