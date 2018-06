Mehr Spaß ohne Fernseher

Sebastian Schanz



So erstaunlich das Ausscheiden der deutschen Elf bei der Weltmeisterschaft in Russland, so erstaunlich groß ist die Zahl derer, die während des Spiels lieber in der Innenstadt bummeln.

Klar, der Kontrast ist deutlich. Am Dienstag um 16.30 Uhr ist die Untere Brücke am Alten Rathaus nicht nur stark frequentiert, sondern auch belagert. Dicht gedrängt sitzen die Bamberger auf der mit Gesichtern verzierten Mauer. Und am Mittwoch? Da bleiben die Sitzplätze mit Blick auf Klein Venedig leer. Dennoch sind in den Straßen und Gassen viele Menschen unterwegs - deutlich wird jedoch: Die Frauenquote unter den Passanten ist erkennbar hoch. Die Stimmung entspannt.

Entspannt geht es auch im Landratsamt zu - zumindest zu Beginn des Spiels gegen Südkorea. Mit dem eigenen Landkreis-Bier "36 Kreisla" in der Hand wollen die Mitarbeiter ein schönes Fußballfest feiern. Blöd nur, dass die Nationalspieler da nicht mitmachen...