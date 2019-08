Mehr Sicherheit heißt die Devise

Durch die Neugestaltung der Einmündung der Kreisstraße BA 28 von Rossdorf am Berg in die Bundesstraße 22 nahe Steinfeld hat das Staatliche Bauamt Bamberg eine von vier ähnlichen geplanten Maßnahmen verwirklicht. Die ehemals schiefwinklige Einmündung wurde abgekröpft, so dass eine annähernd senkrechte Einmündung entstand mit einem überhöhten Fahrbahnteiler (einem sogenanntem Tropfen, nach seiner Form benannt) in der Mitte.

"Diese Fahrbahnteiler haben sich als besonders wirksam und nachhaltig erwiesen", erklärte Roland Striegl, Sachgebietsleiter beim Staatlichen Bauamt Bamberg, während der Einweihung. Bei der Aktion "Erkennbare Kreuzung" soll die bessere und sicherere Einfahrt in Bundesstraßen außerorts ermöglicht werden. Dies wird gefördert im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2020, das vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr ins Leben gerufen wurde. Die Unfallrate von solchen neuen Einmündungen ist um rund 50 Prozent geringer als bei herkömmlichen, sagte Striegl.

Von den Kosten von rund 120 000 Euro für die Einmündung übernimmt der Landkreis ein Drittel, den Rest das Staatliche Bauamt. Die eineinhalb Kilometer lange Verbindungsstraße nach Rossdorf am Berg kostete den Landkreis mit Ausbau und Grundstückserwerb 670 000 Euro.

Leitpfosten rücken näher

Landrat Johann Kalb (CSU), Bürgermeister Ludwig Göhl (ÜWG) und Matthias Meister vom Kreisbauhof freuten sich über die Fertigstellung der Kreisstraße. Meister erklärte, dass die Straße 5,70 Meter breit sei, in den Kurven aufgeweitet und insgesamt nur geringfügig verändert wurde. Neu sei der Versuch, die Leitpfosten näher an die Straße zu setzen, um das Abfahren der Randstreifen zu verhindern. Bei der Unterführung der Autobahn habe auch die Autobahndirektion einen Zuschuss geleistet. Beim Durchschneiden des Bandes halfen auch Königsfelds Bürgermeisterin und Kreisrätin Gisela Hofmann und der kleine Michael.